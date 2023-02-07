Землетрясение в Турции лишило многих жителей доступа к Интернету

По данным Datacenter Dynamics, сразу несколько регионов Турции столкнулись с резким падением сетевого трафика. Сообщается, что одним из наиболее пострадавших в данном плане населённых пунктов является Газиантеп — там интернет-трафик упал на 57% по сравнению с прошлой неделей.

При этом уже сейчас телекоммуникационные компании, такие как Turkcell и Türk Telekom, занимаются активным восстановлением интернет-связи в пострадавших регионах.

Так, например, они развернули мобильные базовые станции, отправили генераторы и оборудование спутниковой связи, а также сделали бесплатными звонки как на мобильные, так и на стационарные телефоны.

Известно, что вместе с тем в некоторых частях Турции устанавливаются точки доступа Wi-Fi. Таким образом гражданам обеспечивается доступ в Интернет.