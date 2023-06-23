Земля образовалась намного быстрее, чем считалось ранее

Современное моделирование показало, что планета сформировалась из мелких камешков за несколько миллионов лет, а не за сотни, как считалось ранее.

Одним из важных открытий исследования стало то, что вода и другие жизненно важные компоненты были доставлены на Землю очень рано, не случайными астероидами, а благодаря процессу всасывания пыли из окружающего молодую Солнечную систему диска.

Это новое понимание формирования планеты даёт учёным больше информации для поиска обитаемых миров в прочих звёздных системах. Эксперты полагают, что каждая планета, подобная Земле, будет обладать водой, если она формируется по такой же модели.