Земля «пережила» очередную магнитную бурю

Опубликовано 13 августа 2024, 19:37
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Земля «пережила» очередную магнитную бурюОб этом сообщили учёные
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщила о завершении магнитной бури, начавшейся после 18:00 9 августа. В отношении прошедшего волнения геомагнитного поля Земли несколько раз изменялся прогноз.
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Буря началась 9 августа и должна была завершиться 11-12 августа, уровень бури оценивался как G2 (средний). Но утром 12 августа был зафиксирован новый всплеск уровня G3, завершившийся днём 13 августа.
Как отметили учёные, Земля вышла из облака солнечной плазмы, и новых всплесков в ближайшее время не должно быть. Но не исключены вспышки, направленные в сторону нашей планеты. Высокая вероятность новых солнечных вспышек сохранится на протяжении двух-трёх суток.
«В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли», — сказано в сообщении.