Земля «пережила» очередную магнитную бурю

Буря началась 9 августа и должна была завершиться 11-12 августа, уровень бури оценивался как G2 (средний). Но утром 12 августа был зафиксирован новый всплеск уровня G3, завершившийся днём 13 августа.

Как отметили учёные, Земля вышла из облака солнечной плазмы, и новых всплесков в ближайшее время не должно быть. Но не исключены вспышки, направленные в сторону нашей планеты. Высокая вероятность новых солнечных вспышек сохранится на протяжении двух-трёх суток.

«В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли», — сказано в сообщении.