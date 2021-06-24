Землянам предсказали хронический голод и нищету к 2050 году

Как выяснилось, выводы неутешительные. Сообщается, что в ближайшие 30 лет на Земле все быстрее начнут исчезать виды, вырастет заболеваемость тропическими болезнями и разрушатся экосистемы. Помимо прочего земляне столкнутся с затоплением прибрежных городов. Ученые также считают, что больше всего из-за последствий углеродного загрязнения атмосферы пострадают следующие поколения, которые не в ответе за глобальное потепление, начавшееся в конце 20 века.

Ученые полагают, что к 2050 году десятки млн людей будут хронически голодать, в то время как порядка 130 млн людей столкнуться с крайней нищетой. Помимо прочего земляне могут пострадать от наводнений и частых штормовых нагонов. Предполагается также, что 350 млн людям грозит дефицит воды ввиду сильной засухи.