Землю накроют магнитные бури, из-за чего у метеозависимых людей может резко ухудшиться самочувствие

Как сообщается, учёные прогнозируют геомагнитные бури класса G1. Вслед ними ещё одна ожидается 5 февраля, к этому добавляется, что магнитосфера Земли будет оставаться неспокойной на протяжении 6-10 февраля. Также отмечается, что 18 и 25 февраля специалисты прогнозируют ещё две мощные вспышки на Солнце.

Всё это может повлиять на резкое ухудшение самочувствия метеозависимых людей. Кроме того, сообщается, что январь 2022 года — один из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.