Землю накроют магнитные бури, из-за чего у метеозависимых людей может резко ухудшиться самочувствие

Наука и технологии
Вчера в 23:28
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Землю накроют магнитные бури, из-за чего у метеозависимых людей может резко ухудшиться самочувствиеОжидаются геомагнитные бури класса G1
Наземные станции слежения 30 января зафиксировали корональный выброс массы на Солнце. Волна солнечной массы дойдёт до Земли 2 февраля. Прогнозируются колебания геомагнитного поля силой 5 баллов.
Как сообщается, учёные прогнозируют геомагнитные бури класса G1. Вслед ними ещё одна ожидается 5 февраля, к этому добавляется, что магнитосфера Земли будет оставаться неспокойной на протяжении 6-10 февраля. Также отмечается, что 18 и 25 февраля специалисты прогнозируют ещё две мощные вспышки на Солнце.
Всё это может повлиять на резкое ухудшение самочувствия метеозависимых людей. Кроме того, сообщается, что январь 2022 года — один из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет.
Источник: Известия