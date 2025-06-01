Землю накрыло облако солнечной плазмы рекордной мощности

Учёные зафиксировали облако плазмы с рекордной температурой, которое достигло Земли. По данным лабораторий солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, необычно мощный всплеск параметров межпланетной среды произошёл около 08:30 по московскому времени. Температура плазмы, согласно показаниям спутников, превышает 2 миллиона градусов, что значительно выше нормы в 100 тысяч градусов. Исследователи полагают, что такие показатели либо достигли исторического максимума, либо близки к нему.

Специалисты подчеркнули, что облако плазмы преодолело путь от Солнца до Земли меньше чем за 30 часов, что почти на сутки быстрее прогнозируемого. Учёные признают, что происходящее вызывает множество вопросов, поскольку зафиксированные данные не укладываются в существующие модели. Вероятно, до планеты долетела лишь малая часть выброса, а основная масса может достичь Земли позже.

Сейчас эксперты продолжают анализировать данные, чтобы понять, с чем связано это необычное явление. Исследователи не исключают, что полученная информация изменит подходы к изучению солнечной активности и её влияния на Землю.