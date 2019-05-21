Землю впервые сняли в разрешении 4K из космоса

Видео стало результатом испытаний орбитальной системы потоковой передачи видео в формате 4К, которая находится на борту спутника. Сообщается, что это первая в мире подобная система, способная работать на космическом аппарате. Она позволяет рассмотреть поверхность Земли из космоса в сверхчётком разрешении. В частности, видео запечатлело Средиземное и Красное моря.