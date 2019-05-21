Ferra

Землю впервые сняли в разрешении 4K из космоса

На камеры российского производителя
Египетский спутник EgyptSat-A, в создании которого участвовала российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», впервые в истории снял поверхность Земли на видео в разрешении 4К.

Видео стало результатом испытаний орбитальной системы потоковой передачи видео в формате 4К, которая находится на борту спутника. Сообщается, что это первая в мире подобная система, способная работать на космическом аппарате. Она позволяет рассмотреть поверхность Земли из космоса в сверхчётком разрешении. В частности, видео запечатлело Средиземное и Красное моря.

Состоит система из шести камер (причём две из них подвижные) и компьютера, который этими камерами управляет и обрабатывает видео. Разработчик системы корпорация «Энергия» планирует установить такую же на российском спутнике. Египетский аппарат пока проходит лётные испытания.

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