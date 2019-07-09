Зенитный ракетный комплекс С-500 крайне сложно починить в боевых условиях

“Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти”, — рассказал представитель Минобороны в разговоре с газетой “Известия”. Издание также отмечает, что “когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее”.

Напомним, что согласно последним данным, “Прометей” отличается радиусом поражения в 600 километров, при этом он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических ракет. Скорость целей может достигать семи километров в секунду и при этом С-500 сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.