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Зенитный ракетный комплекс С-500 крайне сложно починить в боевых условиях

Для ее починки на поле боя будет отдельная ремонтная машина
В состав зенитного ракетного комплекса С-500 “Прометей” помимо всего прочего войдет и ремонтная машина, предназначенная для поддержания системы в боевой готовности. Благодаря ей команде С-500 не придется привлекать на поле боя специальные ремонтные команды.

“Унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны будет нести на борту все необходимые запчасти”, — рассказал представитель Минобороны в разговоре с газетой “Известия”. Издание также отмечает, что “когда С-500 начнут поступать в войска, обслуживать их старым способом станет еще сложнее”.

Напомним, что согласно последним данным, “Прометей” отличается радиусом поражения в 600 километров, при этом он способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических ракет. Скорость целей может достигать семи километров в секунду и при этом С-500 сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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