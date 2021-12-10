Зевс в помощь: в Греции на год сделали бесплатной зарядку электрокаров

Пока что в столице Греции всего 25 пунктов для подзарядки, при этом планируется развитие данной инфраструктуру. Но для этого в Афинах должно появиться больше владельцев подобных автомобилей. Чтобы стимулировать данный переход, администрация города решила временно сократить затраты людей на зарядку авто.



Правительство Афин уточнила, что помимо бесплатной подзарядки электромобилей в столице предпринимают и другие меры по сокращению вреда для планеты – в центре ограничили движение автомобилей, проложили новые велодорожки, пешеходные улицы и облагородили скверы.