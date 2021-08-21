Жара оказалась повышающим риск смерти от COVID-19 фактором

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Жара оказалась повышающим риск смерти от COVID-19 факторомВ прошлый пик заболеваемости, который пришелся на декабрь, такой смертности не было
Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что могло послужить причиной увеличения смертности от коронавирусной инфекции во второй половине лета. Так, по его словам, свое влияние могла оказать на это жара.
Он отметил, что жаркая погода отрицательно сказывается на самочувствии пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, предыдущие пики заболеваемости в стране фиксировались в прохладное время, и тогда не было такого прироста летальных исходов.
“Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность. Прошлый пик заболеваемости был в декабре, и зимой не было проблем с температурой”, – заметил ученый.