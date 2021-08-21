Жара оказалась повышающим риск смерти от COVID-19 фактором

В прошлый пик заболеваемости, который пришелся на декабрь, такой смертности не было

Доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что могло послужить причиной увеличения смертности от коронавирусной инфекции во второй половине лета. Так, по его словам, свое влияние могла оказать на это жара.