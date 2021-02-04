Жаркий климат признали опасным для жизни

Ученые изучили теоретические модели работы белков, объединенные с данными о воздействии мутаций на разные формы жизни в разных местах обитания. Также исследователи провели эксперименты над жуками с мутациями, дрожжами, бактериями, вирусами, арабидопсисом, аскаридами и плодовыми мушками. Таким образом специалисты фиксировали, как поменялась жизнь организмов до и после возникновения мутаций в меняющейся среде.

В результате выяснилось, что из-за высокой температуры среды обитания растет влияние вредных мутаций. Исследователи также подсчитали, что увеличение глобальной температуры Земли на 2-4 градуса Цельсия повлечет за собой вдвое больше негативных последствий от модификаций в ДНК у тропических видов живых организмов.