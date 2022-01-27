Ждем на людях: "химический коктейль" помог лягушкам отрастить потерянные конечности

Это захватывающее достижение, поскольку оно предполагает, что животные, неспособные к регенерации, могут при определенных условиях отращивать утраченные конечности и, возможно, другие части тела, такие как органы и ткани. Эта стратегия вряд ли сработает для человека, но новая статья может послужить основой для будущих исследований в надежде разработать нечто подобное для млекопитающих, считают авторы исследования.