Ждем на людях: "химический коктейль" помог лягушкам отрастить потерянные конечности

Ждем на людях: "химический коктейль" помог лягушкам отрастить потерянные конечностиОднако нужны дальнейшие исследования, чтобы заставить это работать на млекопитающих
В статье, опубликованной в журнале Science Advances, описывается новое лечение, которое позволило африканским когтистым лягушкам частично отрастить свои задние конечности. Лечение состояло из пяти различных препаратов и носимого устройства под названием "BioDome". Воздействие этого химического коктейля в течение всего 24 часов способствовало регенерации, которая продолжалась в течение 18 месяцев, согласно исследованию, проведенному под руководством ученых из Университета Тафтса и Института Wyss Гарвардского университета.
Это захватывающее достижение, поскольку оно предполагает, что животные, неспособные к регенерации, могут при определенных условиях отращивать утраченные конечности и, возможно, другие части тела, такие как органы и ткани. Эта стратегия вряд ли сработает для человека, но новая статья может послужить основой для будущих исследований в надежде разработать нечто подобное для млекопитающих, считают авторы исследования.