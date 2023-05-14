Ждём революцию: Apple всё же привезёт свою первую VR/AR-гарнитуру на июньскую презентацию

По данным The Wall Street Journal, анонс новинки состоится на ближайшем WWDC 2023, который пройдёт 5 июня. Внешне новинка будет похожа на лыжные очки, к которым подключается внешний аккумулятор.

Скорее всего, его можно будет снять для зарядки, а затем снова подключить к гарнитуре. Если вам это напоминает нечто знакомое, то да, подобные характеристики уже упоминались ранее в сообщениях Минг-Чи Куо.

Инсайдеры из Тайваня и США утверждают, что массовое производство шлема начнётся не раньше сентября из-за производственных задержек. Но даже несмотря на это, ожидается, что Apple всё же представит девайс на грядущей WWDC.

По функционалу гарнитура купертиновцев обещает уйти «далеко вперёд» в сравнении с конкурентами. Предполагается, что основное внимание будет уделено коммуникации, развлечениям и играм.

Более того, в прошлую неделю стало известно, что VR/AR-шлем получит поддержку видеоредактора Final Cut Pro, который ранее присутствовал лишь на компьютерах Mac.