Ждём удешевления смартфонов? По всему миру начали снижаться цены на литий

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на отчёт агентства Benchmark Mineral Intelligence, несмотря на существенное снижение стоимости лития с начала года, снижение всё ещё продолжается. Но прогнозы также говорят о наращивании производства лития ведущими производителями электроники.

Если тенденция сохранится, стоит ожидать снижения цен на мобильные устройства и электромобили. Но во всём этом есть нюанс: речь идёт прежде всего о ценах на китайском рынке. В Китае стоимость карбоната лития только 23 ноября снизилась на 2,3%, а за весь месяц — на 20%. При этом Китай — крупнейший переработчик лития, и если страна введёт в отношении США ответные санкции в этой сфере, тогда снижения цен на электронику всё же ожидать не стоит.