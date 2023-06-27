«Железо» — на выброс: российские ученые рассказали, каким будет искусственный интеллект будущего

Искусственный интеллект будущего будет иметь гибридную архитектуру, заявил профессор Новосибирского государственного университета Дмитрий Свириденко.

По мнению ученого, в перспективе алгоритмы будут сочетать достоинства и антропоморфного искусственного интеллекта, и машинного обучения. Одним из самых перспективных подходов он видит задачный, разработанный в Институте математики имени С. Л. Соболева СО РАН.

Ему вторит ведущий научный сотрудник лаборатории теории вычислимости и прикладной логики ИМ СО РАН Евгений Витяев. По его словам, в задачном подходе применяется математическое осмысление естественного мышления и поведения человека. Математик считает, что нейронные сети будущего будут объяснимыми для человека. Логико-вероятностные нейронные сети будут более точно соответствуют тому, как работает мозг, более точно оценивать целенаправленное поведение, формирование образов, прогнозировать и отражать реальность.

Когда ученым удастся выяснить, как человеческому мозгу удается работать «параллельно и синхронно», вся существующая компьютерная техника потребует замены, считает эксперт. Существующее же «железо» просто выбросят, прогнозирует Витяев.