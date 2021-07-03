Желудок коровы оказался решением глобальной проблемы человечества

В рамках научной работы специалисты вытащили из самого большого отдела желудка коровы жидкость и поместили в нее несколько видов пластика. В частности, использовались PET, PBAT и PEF — из них получают текстиль, пакеты и бутылки.

В результате выяснилось, что микроорганизмы рубцовой жидкости способны переработать каждый из этих видов пластиков. Теперь перед учеными стоит задача установить, какие именно микробы желудка коровы разрушают пластик. Дальше же можно будет приступать к их производству и последующему внедрению данной технологии на предприятия.