Желудок коровы оказался решением глобальной проблемы человечества

Наука и технологии
Сегодня в 14:30
Желудок коровы оказался решением глобальной проблемы человечестваА все благодаря бактериям одного из отделов коровьего желудка
Неожиданное открытие, которое поможет справиться с глобальной проблемой человечества, сделали исследователи Венского университета природных ресурсов и естественных наук. Оказалось, что с помощью коровьих желудков можно перерабатывать пластик.
В рамках научной работы специалисты вытащили из самого большого отдела желудка коровы жидкость и поместили в нее несколько видов пластика. В частности, использовались PET, PBAT и PEF — из них получают текстиль, пакеты и бутылки.
В результате выяснилось, что микроорганизмы рубцовой жидкости способны переработать каждый из этих видов пластиков. Теперь перед учеными стоит задача установить, какие именно микробы желудка коровы разрушают пластик. Дальше же можно будет приступать к их производству и последующему внедрению данной технологии на предприятия.