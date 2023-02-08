Женатые и замужние люди меньше рискуют столкнуться с повышенным уровнем сахара в крови

Для того, чтобы прийти к таким выводам, специалисты проанализировали данные 3335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет. У всех них ранее не был диагностирован диабет.

Учёные выявили, что те подопытные, которые прошли через серьезные изменения в браке, например, развод, имели значительные изменения в среднем уровне гликемии и находились в группе риска по преддиабету.

В то же время качество отношений не оказало существенного влияния на уровень глюкозы. То есть сам факт наличия партнёра куда более важен для снижения риска высокого уровня сахара в крови, чем хорошие отношения с этим самым партнёром.

Отметим, что более ранние исследования также показали, что брачный союз или сожительство способны положительно влиять на здоровье, особенно для пожилых людей.