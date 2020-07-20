Женщина лечилась от коронавируса рекордные 130 дней

Известно, что женщина подхватила инфекцию во время путешествия в Марокко. Так, всего после нескольких дней возвращения в Великобританию женщина начала испытывать симптомы, характерные для коронавируса. Состояние становилось все хуже, в связи с чем больную поместили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Жительница Великобритании впоследствии впала в кому, не приходя в сознание 40 дней. Сообщается, что в связи с инфекцией у женщины возник сепсис и пневмония.

На данный момент известно, что врачи восстановили функционирование легких женщины на 40%. Несмотря на то, что на данный момент она не в силах перемещаться без помощи людей из-за мышечной слабости, она надеется восстановиться с помощью спорта.