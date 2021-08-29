Женщина не чувствовала себя голодной год из-за инсульта

Сообщается, что поступила в клинику женщина с параличом правой стороны тела, а также с нарушениями речи. После МРТ было установлено, что все дело с ишемическом инсульте левой островковой доли. Почти через две недели женщине стало лучше, в связи с чем было принято решение выписать ее. Пациентка продолжала лечиться дома, состояние становилось все лучше, но она жаловалась на слабость. Спустя шесть месяцев после инсульта женщина заметила, что она все это время не испытывает чувство голода, в связи с чем неосознанно пропускает приемы пищи.

Через семь месяцев после госпитализации исследователи провели осмотр пациентки, установив, что она действительно не ощущала физиологических сигналов о голоде в случае дефицита калорий. Отмечается, что проблем с восприятием вкуса, запаха и текстуры еды при этом у нее не наблюдалось.

Данный симптом продлился у пациентки в общей сложности порядка года. Из-за потери чувства голода она сбросила около 10 кг.