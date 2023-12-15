Женщина опаздывала в аэропорт и угнала такси из-за «слишком медленного водителя»Лихая история
В Техасе арестована 27-летняя Неуша Афками, обвиняемая в угоне своего собственного автомобиля Uber из-за «слишком медленного водителя» на пути в аэропорт.
По имеющимся данным, водитель забрал Афками с отеля ранним утром в воскресенье, чтобы доставить ее в аэропорт Астин-Бергстром. Во время поездки водитель заметил, что его пассажирка начинает нервничать из-за продолжительности поездки.
Недолго думая, Афками схватила телефон водителя и выбросила его из окна, заставив его остановиться у обочины. Пока водитель искал свое устройство, 27-летняя женщина, по данным полиции, переместилась на переднее сидение 2016 Chevrolet Cruz и умчалась, оставив водителя Uber одного.
Она была настолько быстра, что у нее даже осталось время на остановку в магазине у аэропорта, где, как утверждается, она потратила $130 с использованием карты водителя.
Однако, прежде чем она смогла сесть на свой рейс, служители узнали о ее местонахождении и задержали. Афками была арестована за предполагаемый угон автомобиля и кредитной карты водителя.