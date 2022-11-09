Женщина рассказала, что страдает зависимостью от Instagram*

Она рассказала, что всё время думала только о лайках и контенте. А осознание зависимости пришло на вершине горной цепи Сьерра-Невада в Испании.

По словам Макдональд, как только она взошла на вершину, сразу поспешила сделать селфи, а чтобы снимок был как можно более реалистичным, подошла к краю обрыва. За это её сразу отругал супруг. В это момент она поняла, насколько зависима, и что необходимо прекратить эту деятельность.

После этого блогер посчитала, сколько времени проводит в Instagram: оказалось порядка 11 часов в неделю. Тогда она решила сократить время пребывания в любых соцсетях.

Она отметила, что не испытывает «ломки» от сокращения времени общения в соцсетях, а также снизила уровень стресса и тревожности.

«И я подумала, что это должно прекратиться. Раньше сделать фотографию было первой мыслью каждый раз, когда я выходила из машины», — подчеркнула Гейл Макдональд.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.