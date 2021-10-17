Женщина умерла от загадочной жажды

37-летняя Смита Патил почувствовала себя плохо накануне ночью — 15 октября. Весь вечер перед этим женщина жаловалась на загадочную жажду и сухость в горле, пишет Birmingham Live.

Как только ей начало становиться хуже, она отправилась в больницу. На месте Патил вырвало, после чего она потеряла сознание. По итогу женщина умерла ещё до того, как её муж успел приехать к ней в больницу.

На момент написания материала, врачи не смогли понять, в чём была причина случившейся трагедии.

Напомним, что ранее другой житель Великобритании также умер при загадочных обстоятельствах. 23-летний мужчина принял симптомы смертельно опасной болезни за похмелье и умер через неделю после заражения.