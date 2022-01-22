Женщине вернули потерянное зрение с помощью глазного импланта

Речь идёт об устройстве, состоящим из двухмиллиметрового чипа, который вживляется непосредственно под сетчатку, и очков. Чип с помощью камеры захватывает изображение, а визуальную информацию передаёт на компьютер, который возвращает картинку через клетки сетчатки в мозг. То есть устройство работает по принципу естественного зрения.

«Это новаторское устройство даёт надежду на благополучный исход страдающим потерей зрения», — отметил Махи Мукит, хирург, проводивший операцию.

Является ли этот случай первым в практике британских медиков или в мире, не уточняется.