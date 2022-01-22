Женщине вернули потерянное зрение с помощью глазного импланта

Наука и технологии
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Женщине вернули потерянное зрение с помощью глазного имплантаДаже в солидном возрасте
В Великобритании 88-летней женщине восстановили зрение на левом глазу, которое она утратила по причине развившейся географической атрофии. Зрение восстановили с помощью инновационного глазного импланта.
Речь идёт об устройстве, состоящим из двухмиллиметрового чипа, который вживляется непосредственно под сетчатку, и очков. Чип с помощью камеры захватывает изображение, а визуальную информацию передаёт на компьютер, который возвращает картинку через клетки сетчатки в мозг. То есть устройство работает по принципу естественного зрения.
«Это новаторское устройство даёт надежду на благополучный исход страдающим потерей зрения», — отметил Махи Мукит, хирург, проводивший операцию.
Является ли этот случай первым в практике британских медиков или в мире, не уточняется.
Источник: The Guardian