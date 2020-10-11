Женщины более подвержены риску заражения COVID-19 из-за уборки по дому

Специалисты обратили внимание на способность COVID-19, который находится в каплях, попадающих из легких, оставаться заразным на одежде и других поверхностях на протяжении трех дней. Таким образом, большим рискам инфицирования коронавирусной инфекцией подвержены женщины, занимающиеся стиркой и прочей уборкой по дому в семьях с людьми разных поколений. Вероятность заражения есть у тех, кто проживает с детьми, вдали от родственников.

Напомним, что в России за все время было выявлено порядка 1 285 084 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них вылечилось 1 016 202 людей, а умерло 22 454.