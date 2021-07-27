Женщины с ожирением рискуют родить детей с психическими расстройствами

Свежая работа охватила около 70 тыс детей, пишет Daily Mail. По итогу учёные пришли к выводу, что люди, чьи матери страдали от тяжёлого ожирения, примерно на 60% больше рисковали столкнуться с развитием любой формы психического заболевания.

При этом специалисты заключили, что и недостаточный вес матери может стать причиной проблем с психическим развитием детей в будущем.

По мнению учёных, и в первом, и во втором случае связь веса матери и проблем развития ребёнка вызвана физиологическим стрессом, испытываемым будущей матерью.