Женщины с ожирением рискуют родить детей с психическими расстройствами

Наука и технологии
Сегодня в 12:09
Женщины с ожирением рискуют родить детей с психическими расстройствамиНо в зоне риска и слишком худые будущие матери
Учёные из Хельсинкского университета провели свежее исследование. Оно показало, что женщины с ожирением чаще остальных рожают детей, в будущем страдающих психическими расстройствами. Речь идёт о таких проблемах, как, например, шизофрения.
Свежая работа охватила около 70 тыс детей, пишет Daily Mail. По итогу учёные пришли к выводу, что люди, чьи матери страдали от тяжёлого ожирения, примерно на 60% больше рисковали столкнуться с развитием любой формы психического заболевания.
При этом специалисты заключили, что и недостаточный вес матери может стать причиной проблем с психическим развитием детей в будущем.
По мнению учёных, и в первом, и во втором случае связь веса матери и проблем развития ребёнка вызвана физиологическим стрессом, испытываемым будущей матерью.