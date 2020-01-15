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Женщины с регулярной половой жизнью могут рожать детей даже в старости
У них снижается вероятность возникновения ранней менопаузы
Издание Royal Society Open Science опубликовало новое исследование, в рамках которого ученые установили, что у женщин, которые имеют регулярную половую жизнь отмечается меньшая вероятность наступления ранней менопаузы по сравнению с теми, кто занимается сексом реже, чем ежемесячно.
В исследовании приняли участие более 2936 женщин, которые еще не вступили в менопаузу, однако 46% из них уже начали фиксировать симптомы менопаузы. Ученые на протяжении 10-летнего периода проводили опросы и наблюдения, в ходе которого 45% выборки испытывали естественную менопаузу в среднем возрасте 52 лет.
Ученые проанализировали взаимосвязь между частотой сексуальной активности и возрастом естественной менопаузы у женщин, которые имели еженедельную половую связь, обнаружив, что в таком случае риски возникновения ранней менопаузы уменьшаются на 28%. В то же время у тех женщин, которые занимаются сексом ежемесячно риски возникновения ранней менопаузы уменьшаются на 19%.