Женщины с регулярной половой жизнью могут рожать детей даже в старости

В исследовании приняли участие более 2936 женщин, которые еще не вступили в менопаузу, однако 46% из них уже начали фиксировать симптомы менопаузы. Ученые на протяжении 10-летнего периода проводили опросы и наблюдения, в ходе которого 45% выборки испытывали естественную менопаузу в среднем возрасте 52 лет.

Ученые проанализировали взаимосвязь между частотой сексуальной активности и возрастом естественной менопаузы у женщин, которые имели еженедельную половую связь, обнаружив, что в таком случае риски возникновения ранней менопаузы уменьшаются на 28%. В то же время у тех женщин, которые занимаются сексом ежемесячно риски возникновения ранней менопаузы уменьшаются на 19%.