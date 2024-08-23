Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2024, 07:28
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Женщины впадали в депрессию из-за COVID-19 чаще мужчин

Неожиданный факт
Исследования учёных Томского государственного университета и НИИ психического здоровья ТНИМЦ показали, что женщины чаще страдали от депрессии после перенесенного COVID-19, чем мужчины.
Женщины впадали в депрессию из-за COVID-19 чаще мужчин
© Ferra

Сообщается, что в ходе исследования принимали участие 71 пациент с депрессией после COVID-19, а также контрольные группы, включавшие людей, выздоровевших без осложнений и тех, кто не болел коронавирусом.

Результаты исследования также показали, что женщины чаще страдали от нарушений кратковременной памяти, в то время как мужчины сталкивались с более выраженными когнитивными нарушениями.

Это может быть связано с нарушением миелина — вещества, защищающего нервные волокна в мозге, что выявили учёные в ходе исследования.

Отметим, что свежие данные помогут персонализировать лечение депрессии в зависимости от пола пациента и тяжести перенесенного COVID-19, что может значительно улучшить подходы к восстановлению пациентов после заболевания.

Источник:ТГУ
Автор:Булат Кармак
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