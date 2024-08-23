Женщины впадали в депрессию из-за COVID-19 чаще мужчин

Сообщается, что в ходе исследования принимали участие 71 пациент с депрессией после COVID-19, а также контрольные группы, включавшие людей, выздоровевших без осложнений и тех, кто не болел коронавирусом.

Результаты исследования также показали, что женщины чаще страдали от нарушений кратковременной памяти, в то время как мужчины сталкивались с более выраженными когнитивными нарушениями.

Это может быть связано с нарушением миелина — вещества, защищающего нервные волокна в мозге, что выявили учёные в ходе исследования.

Отметим, что свежие данные помогут персонализировать лечение депрессии в зависимости от пола пациента и тяжести перенесенного COVID-19, что может значительно улучшить подходы к восстановлению пациентов после заболевания.