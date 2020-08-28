Женский половой гормон эстроген может уменьшить тяжесть симптомов COVID-19

В ходе данной работы исследователи изучили доклинические данные об активности гормонов, специфичных для пола, в частности эстрогена. ”Мы знаем, что коронавирус поражает сердце, и мы знаем, что эстроген защищает от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, поэтому наиболее вероятным объяснением были гормональные различия между полами”, - поделилась ведущий автор обзора, доктор медицинских наук Линн Гробан.

Исследователи сообщили, что снижение уровня эстрогена может сказаться на тяжести течения коронавирусной инфекции у женщин. В то же время, на заболевание также влияет и повышенный уровень данного гормона, чем и объясняются более худшие проявления COVID-19 у мужчин.