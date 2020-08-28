Наука и технологии
Сегодня 15:30
Женский половой гормон эстроген может уменьшить тяжесть симптомов COVID-19
У женщин
Ученые из Медицинской школы Уэйк Форест решили выяснить, по какой причине мужчины имеют большую вероятность столкнуться с более серьезной симптоматикой коронавируса и его исхода, чем женщины. Выяснилось, связано это может быть с наличием женского полового гормона эстрогена. Так, по данным исследователей, он способен уменьшить тяжесть симптомов COVID-19.
В ходе данной работы исследователи изучили доклинические данные об активности гормонов, специфичных для пола, в частности эстрогена. ”Мы знаем, что коронавирус поражает сердце, и мы знаем, что эстроген защищает от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, поэтому наиболее вероятным объяснением были гормональные различия между полами”, - поделилась ведущий автор обзора, доктор медицинских наук Линн Гробан.
Исследователи сообщили, что снижение уровня эстрогена может сказаться на тяжести течения коронавирусной инфекции у женщин. В то же время, на заболевание также влияет и повышенный уровень данного гормона, чем и объясняются более худшие проявления COVID-19 у мужчин.