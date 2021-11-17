Жир в ягодицах оказался полезным для здоровья

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Жир в ягодицах оказался полезным для здоровьяОн может уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых и метаболических болезней
Специалист службы здравоохранения Англии (NHS) доктор Каран Радж поделился на своей странице в соцсети TikTok роликом, в котором рассказал о пользе жира в ягодицах.
Так, по его словам, расположенный в ягодично-бедренной области жир может уменьшать вероятность развития сердечно-сосудистых и метаболических болезней. Кроме того, он отметил, что данный жир способен увеличить длительность жизни.
Он объяснил, что подкожная жировая прослойка в нижней части тела выступает в роли губки, накапливающей жирные кислоты, ограничивая тем самым поступление их во внутренние органы.
Нескольким ранее доктор Каран Радж в одном из своих роликов опроверг пользу молока для укрепления костей. Он заверил, что это ложная информация, которая пропагандируется большими молочными корпорациями.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: TikTok Каран Радж