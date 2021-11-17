Жир в ягодицах оказался полезным для здоровья

Так, по его словам, расположенный в ягодично-бедренной области жир может уменьшать вероятность развития сердечно-сосудистых и метаболических болезней. Кроме того, он отметил, что данный жир способен увеличить длительность жизни.

Он объяснил, что подкожная жировая прослойка в нижней части тела выступает в роли губки, накапливающей жирные кислоты, ограничивая тем самым поступление их во внутренние органы.

Нескольким ранее доктор Каран Радж в одном из своих роликов опроверг пользу молока для укрепления костей. Он заверил, что это ложная информация, которая пропагандируется большими молочными корпорациями.

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