Жириновский поддержал создание генно-модифицированных детей

”Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка”, — отметил Жириновский.

Напомним, что господин Цзянькуй стал популярен в связи с опытами, в рамках которых он сумел “вывести” первых в истории генно-модифицированных девочек-близняшек, сумевших противостоять заражению ВИЧ на уровне организма. На родине его признали преступником после того, как по всему миру прошла волна возмущения в связи с данным экспериментом.