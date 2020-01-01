Наука и технологии
Вчера 21:21
Жириновский поддержал создание генно-модифицированных детей
И осудил решение Китая посадить собственного ученого, занимавшегося подобными экспериментами
Как стало известно, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с осуждением решения, согласно которому китайское правительство отправило на три года ученого-генетика Хэ Цзянькуя в тюрьму за эксперименты с изменением человеческих генов.
”Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Хэ Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка”, — отметил Жириновский.
Напомним, что господин Цзянькуй стал популярен в связи с опытами, в рамках которых он сумел “вывести” первых в истории генно-модифицированных девочек-близняшек, сумевших противостоять заражению ВИЧ на уровне организма. На родине его признали преступником после того, как по всему миру прошла волна возмущения в связи с данным экспериментом.