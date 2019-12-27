Жирная пища приводит к слепоте в пожилом возрасте

В исследовании приняли участие порядка 1300 человек, в числе которых 117 человек, у которых зафиксирована ранняя стадия дегенерация желтого пятна и 27 человек с поздней стадией данного заболевания, которое впоследствии приводит к полной потери зрения. Так, в рамках исследования, участники на протяжении 18 лет проходили опросы, касающиеся их рациона питания.

Учеными были отсортированы продукты по 29 категориями, что позволило обнаружить, что те участники, рацион которых богат красным и обработанным мясом, жирами, в числе которых маргарин и масло, а также жареной едой и жирными молочными продуктами, имели в три раза больше шансов на развитие возрастной макулярной дегенерации на поздней стадии.

”Диета - это единственный способ изменить риск потери зрения из-за возрастной макулярной дегенерации, особенно если у вас семейный анамнез заболевания”, - поделилась ведущий автор исследования Эми Миллен.