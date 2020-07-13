Жирные кислоты оказались способны "убивать" раковые клетки

Так, эксперимент, проведенный специалистами на животной модели и клетках человека, показал, что дигомо-гамма-линоленовая кислота (DGLA) группы Омега-6 (содержится в том числе и фисташках) в состоянии запустить запрограммированный процесс, при котором в клетке накапливаются продукты перекисного окисления фосфолипидов, одного из основных компонентов всех клеточных мембран. Проще говоря, жирная кислота DGLA оказалась способна разрушать клетки, что может стать огромным шагом на пути к новому виду лечения онкологических заболеваний.

”Если бы вы могли доставить DGLA именно в раковые клетки, это могло бы способствовать ферроптозу и привести к гибели опухолевых клеток. К тому же знание того, что эта жирная кислота способствует ферроптозу, может повлиять на наш взгляд на заболевание почек и нейродегенерацию, когда хотим предотвратить этот тип гибели клеток”, - рассказала одна из авторов работы Дженнифер Уоттс.