Жирный творог оказался полезен для профилактики инфаркта

По словам Гинзбурга, творог жирностью от 5% содержит большое количество витаминов А и D. К тому же в молокопродуктах содержится такое вещество, как метионин — аминокислота, нормализующая жировой обмен и восстанавливающая стенки сосудов.

«В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота, чем её больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина», — подчеркнул Гинзбург.

При этом, по словам врача-реабилитолога и телеведущего Сергея Агапкина, потребление творога необходимо ограничить в пределах 200 граммов в день.

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