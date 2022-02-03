Жирный творог оказался полезен для профилактики инфаркта

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Жирный творог оказался полезен для профилактики инфарктаНо в меру
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург объяснил пользу жирного творога для профилактики инфаркта.
По словам Гинзбурга, творог жирностью от 5% содержит большое количество витаминов А и D. К тому же в молокопродуктах содержится такое вещество, как метионин — аминокислота, нормализующая жировой обмен и восстанавливающая стенки сосудов.
«В молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота, чем её больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина», — подчеркнул Гинзбург.
При этом, по словам врача-реабилитолога и телеведущего Сергея Агапкина, потребление творога необходимо ограничить в пределах 200 граммов в день.
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Источник: Россия 1