Житель Краснодара убил 19-летнего продавца чтобы украсть Sony Playstation

Таковым оказался неизвестный, ворвавшийся в квартиру в маске с ножом, после чего нанёс молодому человеку несколько ранений. Продавец скончался на месте. Это произошло 13 апреля.

Вечером тело убитого обнаружила сестра, с которой он жил отдельно от родителей. Кроме консоли неизвестный вынес из квартиры женскую плойку, «умную» колонку с «Алисой» и ноутбук.