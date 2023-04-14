Житель Краснодара убил 19-летнего продавца чтобы украсть Sony Playstation

13:51, 14 апреля 2023
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Житель Краснодара убил 19-летнего продавца чтобы украсть Sony PlaystationИ вынес из квартиры другие устройства
В центре Краснодара произошло убийство 19-летнего пользователя консоли PlayStation. Владелец разметил объявление о продаже устройства и ждал покупателя.
Фото: Phonoteka.org
Таковым оказался неизвестный, ворвавшийся в квартиру в маске с ножом, после чего нанёс молодому человеку несколько ранений. Продавец скончался на месте. Это произошло 13 апреля.
Вечером тело убитого обнаружила сестра, с которой он жил отдельно от родителей. Кроме консоли неизвестный вынес из квартиры женскую плойку, «умную» колонку с «Алисой» и ноутбук.