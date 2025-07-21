Жители Красногорска освоили сапборды для передвижения по затопленным улицам

По наблюдениям очевидцев, уровень воды на улицах достиг примерно 15 сантиметров — именно столько, судя по затопленному легковому автомобилю, видно на видео. Несмотря на небольшие неудобства, например, сложно держать телефон на сапборде, пользователи считают такой способ передвижения вполне приемлемым, пишет 360.ru.

Резкое ухудшение погоды связано с сильными дождями, которые за ночь и утро выпали в некоторых районах Московской области в объеме, превышающем месячную норму. В Зеленограде, к примеру, зафиксировали 91 миллиметр осадков при норме в 85 миллиметров.

Кроме того, в Красногорске серьезно пострадал подземный переход на станции Павшино МЦД-2 — его затопило почти до потолка. Из-за этого многие прохожие были вынуждены снимать обувь.