Жители крупных и промышленных городов больше остальных рискуют попасть в больницу с COVID-19

Специалисты из Имперского колледжа Лондона, в рамках научной работы, изучили порядка 34 исследований, направленных на выяснение влияния качества воздуха на коронавирусную и прочие легочные инфекции. Они пришли к выводу, что продолжительное влияние загрязненного воздуха влечет за собой повышение вероятности инфицирования COVID-19. Более того, из-за “грязного” воздуха у людей эта болезнь проходит в более тяжелой форме. По мнению ученых, возможно это происходит из-за связи между загрязнением воздуха и болезнями легких и сердца.

Специалисты доказали, что жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха имеют больше вероятности оказаться в больнице с коронавирусом.