Жители крупных и промышленных городов больше остальных рискуют попасть в больницу с COVID-19

Наука и технологии
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Жители крупных и промышленных городов больше остальных рискуют попасть в больницу с COVID-19Все из-за плохого качества воздуха
Британские ученые выяснили, что жители крупных и промышленных городов подвержены большим рискам оказаться в больнице с коронавирусной инфекцией.
Специалисты из Имперского колледжа Лондона, в рамках научной работы, изучили порядка 34 исследований, направленных на выяснение влияния качества воздуха на коронавирусную и прочие легочные инфекции. Они пришли к выводу, что продолжительное влияние загрязненного воздуха влечет за собой повышение вероятности инфицирования COVID-19. Более того, из-за “грязного” воздуха у людей эта болезнь проходит в более тяжелой форме. По мнению ученых, возможно это происходит из-за связи между загрязнением воздуха и болезнями легких и сердца.
Специалисты доказали, что жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха имеют больше вероятности оказаться в больнице с коронавирусом.