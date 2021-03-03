Жители Луны смогут выращивать рыбу из земных икринок

Исследование показало, что 76% икры лаврака и 95% икры горбыля пережили бы полёт, оставшись невредимыми и способными развиваться и дальше, пишет Futurism. Этот результат сопоставим с живучестью икринок, который вовсе не подвергались какому-либо подобному воздействию.

По мнению учёных, эти два вида рыб идеально подходят для того, чтобы отправить их на Луну с дальнейшим выращиванием взрослых особей для нужд космонавтов. При этом у подобных «лунных рыбных ферм» может быть не только диетическая, но и психологическая польза. Рыбы в аквариуме могут оказаться отличным успокоением, напоминающим жителям Луны о родной Земле.