Жители Москвы и области смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Москвичи смогут наблюдать пролёт Международной космической станции (МКС), невооружённым глазом с 20 по 28 ноября. В Роскосмосе сообщили, что в эти дни станция будет особенно хорошо видна в вечернее время. Горожанам предлагают воспользоваться возможностью, чтобы взглянуть на «птицу орбитального полёта» и даже мысленно передать привет космонавтам.

По данным госкорпорации, 20 ноября станция появится в небе дважды — с 18:12 до 18:16 и с 19:48 до 19:49. В остальные вечера она тоже будет видна примерно по два раза, но каждый раз не дольше шести минут. Для удобства наблюдения Роскосмос выпустил подробный график пролётов, доступный на официальных ресурсах.