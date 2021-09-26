Жители России уничтожили ещё одну вышку сотовой связи из-за страха перед 5G

Причиной, по которой жители села Ташбулатово Абзелиловского района Башкирии снесли вышку, они назвали страх пред «излучением» 5G. Вышка должна была покрыть новыми мощностями порядка 1500 человек. По словам представителей оператора, речь идёт об установке базовой станции, а вышка на тот момент не работала.

«В посёлке Ташбулатово начали подготовку к установке базовой станции, для проведения работ были получены все необходимые документы. Базовая станция должна была обеспечить доступом к стандартам 2G и 4G около полутора тысяч человек. Из-за отсутствия выделенных частот в России нет коммерческих сетей 5G – использование технологии в нашей стране ограничено тестовыми зонами, которых у Tele2 всего две: на Тверской улице в Москве и в Казанском метрополитене. По ситуации с незаконным сносом антенно-мачтового сооружения в поселке Ташбулатово правоохранительные органы проводят проверку», – отметили в Tele2.