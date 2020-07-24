Наука и технологии
Сегодня 12:48
Жители России заявили о проблемах при покупке лекарств
При этом основной из них является нехватка денег на покупку препаратов
В сети появилась информация о том, что жители России заявили о проблемах при покупке лекарств. Об этом говорится в свежем исследовании, проведенном ФГБНУ “Национальный НИИ общественного здоровья Семашко” и объединением “Фармпробег”.
В качестве основной проблемы участники опроса назвали нехватку денег - таковых было 58% от общего числа опрошенных. 39% респондентов отметили банальное отсутствие в аптеках тех лекарств, которые им необходимы. Чуть меньшее число опрошенных, 34%, заявили о столкновении с некачественными препаратами.
Стоит отметить, что по данным исследования, за прошедший год доступ к качественным лекарствам в России хоть и незначительно, но все же улучшились. При этом почти в два раза улучшилась ситуация с приобретением медикаментов.