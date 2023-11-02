Жители ЯНАО получили возможность поговорить с врачом онлайн

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получили доступ к онлайн-консультациям с врачами. Этот новый сервис особенно полезен для отдалённых районов. На данный момент он предоставляется для повторных приёмов, хотя первичный приём пациента требует физического присутствия в поликлинике.

Через этот сервис, люди могут получить советы и консультации в реальном времени от восьми различных специалистов, включая терапевта, педиатра, эндокринолога, невролога, кардиолога, медицинского психолога, пульмонолога и инфекциониста. Пациенты могут воспользоваться этой услугой с компьютера, планшета или мобильного телефона, и для доступа необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Количество онлайн-приёмов не ограничено.

Этот сервис позволяет пациентам, находящимся на больничном или дома, обсудить своё состояние с врачом онлайн. Врачи могут принимать решения о назначении дополнительных обследований, коррекции лечения или даже вызове пациента на приём в поликлинику на основе данных, полученных в ходе онлайн-консультации.