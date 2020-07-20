Жителям затопленного подмосковного города бесплатно отремонтируют бытовую технику

В число техники, которую можно бесплатно сдать на ремонт, вошли как стиральные машины, так и холодильники, микроволновые печи, а также телевизоры. Причем отмечается, что производитель техники, в данном случае роли не играет, важно лишь то, что повреждение устройство обусловлено прорывом дамбы.

Известно, что сам завод LG Electronics находится в Рузском районе Московской области в поселке Дорохово. Узнать о данной услуге более детально или же пригласить мастера, можно позвонив по номеру горячей линии информационной службы сервисного центра LG: 8-800-200-76-76 в период с 9:00 до 21:00.