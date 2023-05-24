Животные с плацентой оказались потенциально менее развитыми, чем сумчатые

Долгое время считалось, что сумчатые млекопитающие, к которым относятся кенгуру и коала, являются промежуточным этапом эволюции между яйцекладущими и плацентарными, то есть такими, которые вынашивают своё потомство внутри организма.

Однако, последние данные говорят о том, что сумчатые не только более «продвинутые», но и более «изменчивы» в своём размножении.

К таким выводам учёные пришли на основе анализа черепа на разных стадиях развития у 22 живых видов млекопитающих. Использовались сканы 165 образцов, что позволило реконструировать изменения этих видов в процессе эволюции.

Напомним, что сумчатые рождают живых детёнышей, но у них очень короткий период беременности, поэтому потомство рождается очень недоразвитым.

Затем оно завершает своё развитие в сумке у матери. Почему именно такая стратегия размножения стала доминирующей среди сумчатых, до сих пор остаётся загадкой для учёных.