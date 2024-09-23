Животных для Красной книги Москвы выберет нейросеть

В Москве стартует проект по созданию новой редакции Красной книги, и в этом процессе будут использоваться технологии искусственного интеллекта для обработки космических снимков. Юлия Урожаева, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды, рассказала, что над проектом «Зелёный код Москвы» работают команды из 27 стран. Ранее для создания Красной книги биологи обходили леса и поля, фиксируя виды растений и животных, но теперь, благодаря современным технологиям, этот процесс можно автоматизировать.

По словам Урожаевой, новые технологии позволят использовать космические изображения для определения видов деревьев, животных и птиц. Это существенно упростит и ускорит сбор данных, что особенно важно для охраны окружающей среды. Департамент уже активно разрабатывает решения, основанные на ИИ и других современных технологиях, хотя точные сроки выхода новой Красной книги пока не установлены.

Также планируется привлечь жителей Москвы, интересующихся экологией, чтобы они могли участвовать в проекте. В частности, тех, кто увлекается бердвотчингом, могут пригласить к активному участию в создании новой редакции Красной книги. Это даст возможность не только сохранить природу, но и вовлечь горожан в важное дело охраны окружающей среды.