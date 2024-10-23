Животных начнут отслеживать с помощью сотовых сетей и Bluetooth

Эти простые и недорогие устройства могут работать от одного до трёх лет без подзарядки, предоставляя регулярные обновления о местоположении животных в районах с высокой плотностью населения. В ходе полевых испытаний с какаду и воробьями исследователи собрали надежные данные о перемещениях и социальных сетях животных, обитающих в городах.

По словам соответствующего автора исследования Дэмиена Р. Фарина из Австралийского национального университета, возможность дешево и надежно отслеживать животных позволит глубже понять, как дикая природа адаптируется к городской среде. Эта технология обещает революционизировать методы изучения поведения животных в условиях урбанизации.