Животных начнут отслеживать с помощью сотовых сетей и Bluetooth

Опубликовано 23 октября 2024, 19:011 мин.
Животных начнут отслеживать с помощью сотовых сетей и BluetoothНовая методика улучшит исследования
Ученые нашли способ улучшить отслеживание животных, используя мобильные сети и технологию Bluetooth. В статье, опубликованной в журнале Methods in Ecology and Evolution, учёные описывают решение, которое преодолевает существующие технологические ограничения, предлагая использовать глобальную сеть мобильных телефонов в качестве шлюзов для отслеживания животных с помощью низкоэнергетических Bluetooth-маячков.
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Эти простые и недорогие устройства могут работать от одного до трёх лет без подзарядки, предоставляя регулярные обновления о местоположении животных в районах с высокой плотностью населения. В ходе полевых испытаний с какаду и воробьями исследователи собрали надежные данные о перемещениях и социальных сетях животных, обитающих в городах.
По словам соответствующего автора исследования Дэмиена Р. Фарина из Австралийского национального университета, возможность дешево и надежно отслеживать животных позволит глубже понять, как дикая природа адаптируется к городской среде. Эта технология обещает революционизировать методы изучения поведения животных в условиях урбанизации.