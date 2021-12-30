Живущие в России лица без гражданства оснастят специальными чипами

Срок действия чипа — 10 лет с даты записи биометрических данных.

Напомним, что ранее стало известно о новых законах, согласно которым практически все иностранные специалисты, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование. Вместе с этим их обяжут сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.