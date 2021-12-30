Живущие в России лица без гражданства оснастят специальными чипами

Живущие в России лица без гражданства оснастят специальными чипамиКоторые будут действовать в течение 10 лет
Этот чип будет оснащён информацией об отпечатках пальцев и изображении лица владельца. Сообщается, что в виде карты с электронным носителем информации с биометрическими персональными данными будут выдавать и вид на жительство.
Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных.
Срок действия чипа — 10 лет с даты записи биометрических данных.
Напомним, что ранее стало известно о новых законах, согласно которым практически все иностранные специалисты, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование. Вместе с этим их обяжут сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.