"Живые" фото работающих часов Samsung Galaxy Watch 3 появились в сети задолго до анонса устройства

Так, судя по изображениям, дизайн интерфейса в новых часах останется прежним, при этом не претерпит изменений и набор стандартных приложений - он перейдет напрямую из актуальных девайсов компании. Но при этом кое-что все же будет выглядеть иначе. Например, иконка Galaxy Store изменит дизайн и цвет, что вполне дает повод предположить, что часы будут работать на обновленной версии ОС Tizen.