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"Живые" фото работающих часов Samsung Galaxy Watch 3 появились в сети задолго до анонса устройства
Компании явно надо поработать над недопуском столь ранних утечек
Последние несколько недель по сети ходит множество разговоров о новом “умном” носимом гаджете от Samsung. И вот, задолго до анонса устройства, в сети появились “живые” фото работающих часов Samsung Galaxy Watch 3.
Так, судя по изображениям, дизайн интерфейса в новых часах останется прежним, при этом не претерпит изменений и набор стандартных приложений - он перейдет напрямую из актуальных девайсов компании. Но при этом кое-что все же будет выглядеть иначе. Например, иконка Galaxy Store изменит дизайн и цвет, что вполне дает повод предположить, что часы будут работать на обновленной версии ОС Tizen.
Напомним, что анонс самих часов ожидается лишь в августе, одновременно с Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2. К сожалению, ни цена, ни какие-либо дополнительные технические подробности об устройстве все еще не известны.