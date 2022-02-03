«Живые» фото раскрыли дизайн новых недорогих наушников Realme Buds Air 3

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«Живые» фото раскрыли дизайн новых недорогих наушников Realme Buds Air 3Интересно, какие «фишки» добавит компания в устройство?
Впервые о новых наушниках Realme — Realme Buds Air 3 — заговорили в прошлом месяце. Тогда в сети оказался рендер грядущего гаджета.
Теперь инсайдеры опубликовали куда более интересные материалы — «живые» фото, которые показали, как именно будет выглядеть новинка. При этом источник, поделившийся снимками, также рассказал, что анонс Buds Air 3 ожидается уже в этом месяце.
Предполагается, что представят девайс одновременно с новым смартфоном бренда — Realme 9 Pro. При этом первым рынком, на котором стартуют продажи наушников, окажется Индия.
Напомним, что прямо сейчас предыдущее поколение устройства можно купить даже в России, по цене около 4 тыс рублей. А это значит, что примерно в такую же сумму обойдётся и новая версия Buds Air.
Источник: MySmartPrice