Живые клетки мозга удалось напечатать на 3D-принтере

Созданные таким образом нейроны, в большинстве своём, оказались функциональны ещё в течении более двух дней после момента печати, сообщается в журнале Micromachines. Это в том числе касается нейронов ганглия задних корешков.

При этом авторы технологии заявили, что они пока что не нацелены на печать живых нейронов для трансплантации. По их словам, они преследуют иные цели.

К таковым, например, может относиться открытие новых методов лечения и лекарств. Так, искусственные клетки мозга можно использовать в медицинских исследованиях, не прибегая при этом к настоящим клеткам животных.

В Futurism отметили, что подобный подход не только более гуманен, но и, в теории, более точен в период доклинических исследований.