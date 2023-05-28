Жизнь на черноморском побережье может стать опасной

Опасность, о которой предупреждает турецкий геолог Осман Бекташ, неизбежно надвигается на жителей Причерноморья из-за изменения климата. По словам геолога, в Чёрном море есть три слоя — на дне находятся ядовитые газы, выше расположен промежуточный слой с низкой температурой, который играет роль кондиционера, и наверху находится богатый кислородом слой, который является домом для рыб и других морских обитателей.

Бекташ отмечает, что из-за глобального потепления средний слой постепенно утоньшается, и на это процесс нельзя повлиять быстро. В результате нижний слой, содержащий ядовитые газы, смешается с верхним слоем и будет представлять угрозу для тех, кто живёт у моря.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что качество воды на побережье Чёрного моря в России соответствует требованиям, и специалисты ведомства строго контролируют ситуацию.